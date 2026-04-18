Sonia Gandhi Voter List Case: नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम? कोर्ट ने सोनिया गांधी से मांगा जवाब

Sonia Gandhi's electoral list matter: वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सोनिया गांधी के वकील ने भी कहा है कि वे अपने मुवक्किल के पक्ष में कुछ सबूत पेश करना चाहते हैं। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करेगा।