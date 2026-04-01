बंगाल की बदलती डेमोग्राफी पर हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, कहा- ‘देश को बचाना आपके हाथों में है’

Assam cm Himanta Biswa Sarma on Bengal: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल के मालदा में कहा कि आगामी जनगणना के बाद पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) में बदलाव देखने को मिलेगा। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 32% और असम में लगभग 36% हो सकती है। ऐसे में उन्होंने त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे के गठन के बहाने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के लिए जनता से समर्थन मांगा। मालदा में मीडिया से बात करते हुए सरमा ने दावा किया कि त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के बीच संयुक्त कार्यबल के बिना बांग्लादेशी घुसपैठिए बेरोकटोक प्रवेश करते रहेंगे।