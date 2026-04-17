Supreme Court on Pawan Khera: पवन खेड़ा को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट का ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पवन खेड़ा की ओर पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि क्या कोर्ट मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती.. क्या मैं कोई आतंकी हूं? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज शुक्रवार है, मैं सोमवार को याचिका दायर कर रहा हूं। क्या मैं कोई संगीन अपराधी हूं कि मुझे यह राहत भी न दी जाए?