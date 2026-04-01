Crime File: …तो एसएसपी को गोली से उड़ा देता- नीतीश के एमएलए ने दी थी खुली धमकी

यह बात सालों पुरानी है। बिहार के एक गांव के मुखिया बिरंची सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला नक्सल समर्थक था। वह कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। हत्यारा कौन था, यह सभी को पता था। फिर भी, वह पकड़ा नहीं जा रहा था। पुलिस की निष्क्रियता से बिरंची के परिवार का गुस्सा बढ़ रहा था। बिरंची के छोटे भाइयों में से एक ने हत्या का बदला लेने की ठान ली। एक दिन वह तैर कर गंगा नदी के पार गया और हत्यारे की हत्या करके लौट आया। यहीं से अनंत कुमार सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' का एक अलग सफर शुरू हुआ।