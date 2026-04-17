बिहार में कैबिनेट विस्तार कब? आएंगे नए चेहरे या पुराना फॉर्मूला रहेगा बरकरार, जानिए क्या है सम्राट सरकार का प्लान

जदयू सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भरोसेमंद चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। जदयू के श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार और लेसी सिंह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, भाजपा में भी पुराने दिग्गजों को हो बरकरार रखने की संभावना है, हालांकि राजनीतिक संदेश देने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी संभव है।