बिहार में मंगल पांडेय वाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को डाले जाएंगे वोट

विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भाजपा नेता मंगल पांडेय बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन जब नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो वे सीवान निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई। इस सीट का कार्यकाल 6 मई 2030 तक है। चूंकि यह सीट पहले BJP के कोटे में थी, इसलिए उम्मीद है कि BJP इस सीट के लिए अपना ही उम्मीदवार उतारेगी।