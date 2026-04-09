बिहार विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग और 14 को आएंगे नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राधा चरण साह ने भोजपुर जिले की संदेश सीट पर जदयू के टिकट पर एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। ​​उन्होंने RJD के दीपू सिंह को 26 वोटों के अंतर से हराया था। राधा चरण साह के विधायक चुने जाने के बाद 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद में उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। विधान परिषद सदस्य (MLC) के तौर पर राधा चरण साह का कार्यकाल मूल रूप से 7 अप्रैल 2028 तक चलना था। नियमों के अनुसार, अब इस सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है क्योंकि यह सीट पूरा कार्यकाल पूरा होने से काफी पहले ही रिक्त हो गई थी।