9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग और 14 को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राधा चरण साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब 12 मई को मतदान होगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 09, 2026

Elections

सांकेतिक इमेज

Bihar By Election: बिहार विधान परिषद में एक खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह उपचुनाव भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में होगा। राधा चरण साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब 12 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी।

उपचुनाव क्यों हो रहा है?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राधा चरण साह ने भोजपुर जिले की संदेश सीट पर जदयू के टिकट पर एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। ​​उन्होंने RJD के दीपू सिंह को 26 वोटों के अंतर से हराया था। राधा चरण साह के विधायक चुने जाने के बाद 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद में उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। विधान परिषद सदस्य (MLC) के तौर पर राधा चरण साह का कार्यकाल मूल रूप से 7 अप्रैल 2028 तक चलना था। नियमों के अनुसार, अब इस सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है क्योंकि यह सीट पूरा कार्यकाल पूरा होने से काफी पहले ही रिक्त हो गई थी।

उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम

  • निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि : 16 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
  • उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
  • नामांकन पत्रों की जांच : 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार)
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि : 27 अप्रैल 2026 (सोमवार)
  • मतदान की तिथि : 12 मई 2026 (मंगलवार)
  • मतदान का समय : सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक
  • मतगणना और परिणाम : 14 मई 2026 (गुरुवार)

आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र यानी भोजपुर और बक्सर जिले में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार अब इन क्षेत्रों में किसी भी नई योजना या लोकलुभावन उपायों की घोषणा नहीं कर सकती। स्थानीय निकाय कोटे के तहत आरक्षित इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं। इस सीट का परिणाम पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों के सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों से निर्धारित होता है।

ये भी पढ़ें

कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश के करीबी मंत्री ने बताया कब होगा फैसला
पटना
Nitish Kumar MLC Resignation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

09 Apr 2026 01:27 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग और 14 को आएंगे नतीजे

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

सम्राट चौधरी को CM बनाने के समर्थन में लगा पोस्टर... फिर मिनटों में ही फाड़ा गया

bihar politics, सम्राट चौधरी
पटना

जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले: बिहार की सियासत में अब सस्पेंस खत्म, बीजेपी करेगी अगली सरकार का नेतृत्व

Vijay Kumar Chaudhary
पटना

क्या मैं आपको चुम्मा लूंगा?’ CM कार्यक्रम में रोकने पर भड़के विधायक, दरोगा से तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल

पटना

Bihar Politics: मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे, पर 25 साल पुराने विवाद ने बढ़ाई सम्राट चौधरी की मुश्किलें

Samrat Chaudhary
पटना

‘पापा बचा लो,’ आखिरी कॉल पर पिता से लगाती रही गुहार’, दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.