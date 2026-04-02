JDU ने तेजस्वी यादव को बताया इंटरस्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल, BJP बोली- विफल नेता और विफल बेटा हैं लालू के लाल

नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, 'तेजस्वी यादव आप फेलसवी हो सकते हैं। आप पढ़ाई में भी फेल रहे और क्रिकेट में भी फेल। जो खुद हर क्षेत्र में विफल रहा हो, वह बिहार के विकास पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे कर सकता है?' नीरज कुमार ने आगे कहा कि जो जैसा अन्न खाएंगे, वैसा ही दिमाग होगा। भ्रष्टाचारियों की कमाई खाने वालों को बिहार का विकास नहीं दिखता। आज बिहार ने सड़कों, पुलों और पुलिस में बेटियों की भागीदारी के जरिए विकास की नई पटकथा लिख दी है।