मुजफ्फरपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी, इंकार करने पर मारी गोली

पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवती की हत्या उसके प्रेमी राहुल यादव ने की है, जिसके ठोस साक्ष्य भी पुलिस को मिले हैं। राहुल और मृतका निशा कुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जांच में सामने आया है कि राहुल, निशा को एक अश्लील वीडियो के जरिए लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। वह उसे लगातार धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। राहुल के इस टॉर्चर से परेशान होकर निशा उससे बात करने और इस ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए सोमवार को मंदिर पहुंची थी। लेकिन वहां भी राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब निशा ने उसकी बात मानने से इनकार किया, तो उसने उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।