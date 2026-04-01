पटना में कारोबारी पर हमला: अपार्टमेंट में घुसकर पहले हाथापाई, फिर लिफ्ट के पास मारी गोली, जख्मी

पटना में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, अपराधियों की पहचान कर ली गई है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम साक्ष्य एकत्र करने में लगी है, जबकि मौके से पुलिस ने दो खोखे भी बरामद किए हैं। सूचना मिलने पर फुलवारी के विधायक श्याम रजक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर हाल-चाल जाना। सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जरूरी नमूने एकत्र कर लिए हैं।