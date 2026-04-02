Video बेगूसराय में ‘तालिबानी सजा’: रात में पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका, सुबह खंभे से बांधकर दी गई सजा

खोदावंदपुर थाना पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों ने दोनों को संदेह के आधार पर पकड़ा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला का पति परदेश में रहकर मजदूरी करता है, जिससे पूरे परिवार का गुजारा चलता है। यह महिला इससे पहले भी चर्चा में आ चुकी है, जब उसने अपने बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की थी। हालांकि, पुलिस के समय पर पहुंचने से उसकी जान बच गई थी।उस दौरान महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।