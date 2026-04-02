‘शराब बेचें, राजस्व आता है, लेकिन बच्चों को ध्यान सिखाओ’ शराबबंदी पर अवध ओझा का बड़ा बयान

बिहार में साल 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ जाती है। बीते दिनों बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा था कि अब शराब चालू कर देनी चाहिए। अब इस विषय पर चर्चित शिक्षक अवध ओझा ने भी बयान दिया है। ओझा सर का मानना है कि बिहार जैसे राज्य को विकास के लिए भारी राजस्व की जरूरत है और शराब इसमें एक बड़ा जरिया बन सकती है। हालांकि, उन्होंने केवल शराब बेचने की वकालत नहीं की, बल्कि एक अनोखा तरीका बताया जिससे शराब की बिक्री कम हो जाएगी।