‘लोगों के दिमाग में गंदगी थी, मुझे कमरे में बंद किया, मारा और घसीटा…’ नालंदा कांड की पीड़िता ने बताई उस रात की कहानी

स्पष्ट रूप से व्यथित पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि उसने प्रशासन को पहले ही सारी जानकारी दे दी है। उसने कहा, 'अगर कोई मुझे इस मामले में दोषी मानता है, तो ठीक है, मैं दोषी हूं। पुलिस जो भी कार्रवाई जरूरी समझेगी वह करेगी। लेकिन, जिन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया है, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।' महिला का पति काम के सिलसिले में बिहार से बाहर रहता है और वह अपने ससुराल वालों और बच्चों के साथ रहती है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि महिला का गांव के किसी युवक के साथ अवैध संबंध था।