प्रेमी ने कहा शादी करूंगा, फिर गिर्लफ्रेंड को दिया बेच… खरीदने वाले ने 13 महीने तक बंधक बना किया रेप

पुलिस के अनुसार, लगभग 13 महीने पहले युवती शादी की उम्मीद में अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। लेकिन प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर उसे गुलाबबाग के रहने वाले प्रह्लाद कुमार जायसवाल नामक एक व्यवसायी को बेच दिया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसे इस सौदे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और वह पूरी तरह से धोखे का शिकार हुई थी। उसने बताया कि व्यवसायी उसे अपने घर में ही कैद करके रखता था और बार-बार उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता था। उसे कभी भी घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी।