बीच सड़क शादीशुदा महिला से गैंगरेप की कोशिश; पीड़ित बोली- कपड़े फाड़े, सीने पर हाथ लगाया और वीडियो किया वायरल

पुलिस थाने में दर्ज कराई गई FIR में पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई है। महिला ने कहा, 'उन तीनों ने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया और मेरी इज्जत लूटने के इरादे से मुझे जमीन पर पटक दिया। महलू महतो ने मेरे सीने को छुआ और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, जिससे मैं अर्धनग्न हो गई। रविकांत भी मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था, जबकि अशोक यादव उनकी मदद कर रहा था।' महिला ने आगे बताया कि उसकी जान तब बची जब उसने जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, जिससे गांव के कुछ लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, यह देखकर आरोपी मौके से भाग गए।