पहले लगा किडनैपिंग हुई, फिर पता चला STF उठा ले गई… CM योगी की मां पर टिप्पणी करने वाला मौलाना बिहार से गिरफ्तार

मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी कासमी की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, 'मौलाना की गिरफ्तारी से न केवल सीमांचल क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में बेचैनी फैल गई है। उनकी गिरफ्तारी ठीक यहीं, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में हुई है। कुछ अज्ञात लोग आए और मौलाना को अपने साथ ले गए, जिससे स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। जब मैंने पुलिस को फोन किया, तो मुझे पता चला कि STF ने यह गिरफ्तारी की है; इसके बाद, STF से बात करने पर मुझे पुष्टि हुई कि UP STF ने ही यह गिरफ्तारी की है। मेरा मानना ​​है कि मौलाना की कोई गलती नहीं है और उन्हें अदालतों से न्याय मिलेगा।'