CCTV में साथ दिखे, मंदिर के पास की बातें… और फिर सिर में मार दी गोली; बॉयफ्रेंड ने की छात्रा की हत्या

पुलिस ने घटनास्थल से दो मोबाइल फोन और निशा की चप्पलें बरामद की है। दिलचस्प बात यह है कि भागने की हड़बड़ी में राहुल अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ गया। वहीं, छात्रा निशा के मोबाइल फोन पर लगातार इनकमिंग कॉल आ रहे थे। जब सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी की मौजूदगी में पुलिस ने फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से बात कर रहे एक युवक ने निशा को अपनी मौसी बताया। इस एक फोन कॉल और राहुल का मोबाइल फोन मिलने से पुलिस के लिए मृतका और आरोपी, दोनों की पहचान करना आसान हो गया।