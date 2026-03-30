‘चाचा जी बिहार से तड़ीपार! ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न’, सीएम नीतीश के इस्तीफे पर विपक्ष का तंज

इस बीच, RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताते हुए शक्ति सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि उनके लिए सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए सत्ता की कुर्सी ही हमेशा सर्वोपरि रही है। उन्होंने टिप्पणी की कि BJP ने एक लंबी चाल चली, एक ऐसा पेचीदा जाल बुना जिसमें आखिरकार नीतीश कुमार फंस ही गए। यह एक दुखद राजनीतिक परिणति है। शक्ति सिंह यादव ने आगे दावा किया कि JD(U) इतने टुकड़ों में बंट जाएगी कि उन्हें फिर से एक साथ समेटना भी नामुमकिन हो जाएगा।