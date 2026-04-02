आरजेडी में बढ़ी अंदरूनी कलह: नीतीश कुमार से मिले फैसल रहमान, मुलाकात के बाद बिहार में बढ़ी सियासी हलचल

Bihar Politics: आरजेडी में अंदरूनी कलह और संभावित टूट की अटकलों के बीच पार्टी विधायक फैसल रहमान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। फैसल रहमान इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे साधारण मुलाकात मानने को तैयार नहीं हैं। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब बिहार की राजनीति लगातार उठापटक के दौर से गुजर रही है। इस मुलाकात के बाद पार्टी और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी किसी संभावित टूट की ओर बढ़ रही है।