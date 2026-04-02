Video: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के शो में अफरा-तफरी, हूटिंग और तोड़फोड़ के बाद लाठीचार्ज, तीन पुलिसकर्मी जख्मी

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित पशु मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस मेले का आयोजन औराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रामसूरत राय द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी गरहा में पशु मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बुधवार को खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रखा गया था। उनके आने की वजह से मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी।बताया जा रहा है कि जैसे ही मंच पर खेसारी लाल यादव ने गाना शुरू किया, वहां मौजूद भीड़ के बीच हंगामा शुरू हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मंच की ओर जूते-चप्पल भी फेंकने शुरू कर दिए। बवाल शुरू होते ही पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और उपद्रव कर रहे लोगों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।