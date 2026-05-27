विदेश से बिहार में हो रहा था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरपोल की मदद से दबोचे जाएंगे अपराधी; CBI ने लॉन्च किया ऑपरेशन

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस इकाइयों को अपने-अपने क्षेत्र के फरार अपराधियों का एक रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह रिकॉर्ड सिर्फ नामों और पतों तक ही सीमित नहीं होगा। इसमें पूरी जानकारी शामिल होगी जैसे कि अपराधी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, फोटो, दर्ज मामलों की डिटेल और प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी। इसमें अपराधी का पासपोर्ट नंबर और उसकी वर्तमान स्थिति (सक्रिय या निलंबित) भी बताई जाएगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों की पहचान पुख्ता बनाने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी भी जुटाई जा रही है।