कैबिनेट से बाहर किए गए सम्राट चौधरी अब संभालेंगे बिहार की कमान, NDA एकता और विपक्ष से मुकाबला सबसे बड़ी परीक्षा

साल 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली RJD ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। चौधरी चुनाव जीत गए और उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इस बार उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। साल 2005 में जब RJD सत्ता से बाहर हो गई और JD(U)-BJP गठबंधन सत्ता में आया, तब भी चौधरी पार्टी के साथ बने रहे। इसके बाद पाँच साल बाद उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक (Chief Whip) नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 में उन्होंने RJD में विभाजन की स्थिति के बीच जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली JD(U) सरकार का साथ दिया और उसमें शामिल हो गए। हालांकि, उनका यह कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा। कुछ महीनों बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में लौटे और उन्होंने मांझी की जगह ली, तो चौधरी को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा।