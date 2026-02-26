पीयू छात्रसंघ चुनाव: कड़ी सुरक्षा में अध्यक्ष उम्मीदवार आज रखेंगे अपनी बात, 5 मिनट में जीतना होगा छात्रों का दिल!

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो जायेगा। छात्रसंघ चुनाव 28 फरवरी को होना है। विश्वविद्यालय स्तर पर इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 28 फरवरी को वोटिंग सुबह 8.30 से दोपहर 2.30 बजे तक होगा। इसी दिन मतों की गिनती भी शाम 4.30 से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 28 फरवरी को ही देर रात तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को मतदान में शामिल होने की अपील की गई है। इसके साथ ही इसको लेकर सभी कॉलेजों से नोटिस जारी किया गया है।