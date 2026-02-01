’27 फरवरी का इंतजार करें, सदन में ही…’, राजद MLC का सरकार को चैलेंज; डिप्टी सीएम बोले- जानकारी है तो…

बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सुनील सिंह ने कहा कि राज्य में कोई भी सरकारी योजना बिना भ्रष्टाचार के सोची भी नहीं जा सकती। शराबबंदी को जमीन पर फेलियर बताते हुए उन्होंने दावा किया कि 2016 में लागू की गई पॉलिसी के बावजूद शराब की खपत कम नहीं हुई है, बल्कि अवैध व्यापार और होम डिलीवरी नेटवर्क बढ़ गए हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी की फेलियर और योजनाओं में फैले भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार सरकार को खुली चुनौती दी।