Video: ‘शादी के बाद खाना लॉलीपॉप… रानी बनाकर रखूंगा’, छात्राओं ने सुनाई टीचर की करतूत; कांग्रेस बोली- हैवान कहीं का

Bihar News: बिहार के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने वाले टीचरों पर लड़कियों ने जो गंभीर और गंदे आरोप लगाए हैं, उन्हें देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। वीडियो में मासूम छात्राएं अपने टीचरों की कही "गंदी" बातें बता रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है और मामले ने तूल पकड़ लिया है।