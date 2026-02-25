25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: ‘शादी के बाद खाना लॉलीपॉप… रानी बनाकर रखूंगा’, छात्राओं ने सुनाई टीचर की करतूत; कांग्रेस बोली- हैवान कहीं का

Bihar News: बिहार के एक स्कूल की छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे शिक्षकों पर अश्लील बातें करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही हैं। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 25, 2026

bihar news

सांकेतिक तस्वीर (फोटो-AI)

Bihar News: बिहार के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने वाले टीचरों पर लड़कियों ने जो गंभीर और गंदे आरोप लगाए हैं, उन्हें देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। वीडियो में मासूम छात्राएं अपने टीचरों की कही "गंदी" बातें बता रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है और मामले ने तूल पकड़ लिया है।

क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'मिशन अंबेडकर' नाम के हैंडल से साझा किए गए इस वीडियो में स्कूल की कुछ छात्राएं कैमरे पर अपनी पीड़ा बयां कर रही हैं। छात्राएं कहती हैं कि उनके शिक्षक ने उनसे अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। एक छात्रा ने बताया, "जब हम लॉलीपॉप खा रहे थे तो सर बोले कि अभी मत खाओ, शादी के बाद जितना होगा उतना खाना।"

वहीं, एक अन्य छात्रा ने इससे भी अधिक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "हमें वकील सर बोले हैं कि तुम मेरे दिल में बस गई हो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। तुम्हें जो भी खाना होगा, पेपर में लिख कर दे देना, मैं लाकर दे दूंगा।"

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो को पोस्ट करते हुए 'मिशन अंबेडकर' ने कड़े शब्दों में निंदा की। कैप्शन लिखा, "शादी के बाद लॉलीपॉप खाना… यह बिहार में इन विकृत और बीमार शिक्षकों की भाषा है। कल्पना कीजिए कि अगर शिक्षक खुद शिकारियों (Predators) की तरह व्यवहार करेंगे तो लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? यह घिनौना और पागलपन है।"

सुप्रिया श्रीनेत ने घेरा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा, "यह कौन दरिंदा टीचर है इस स्कूल में, जो छोटी-छोटी बच्चियों से अश्लील बेहूदी बातें कह रहा है? हैवान कहीं का! मुझे इन बच्चियों की सुरक्षा की चिंता है।"

जांच और कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बिहार के शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से तुरंत संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर स्कूल की लोकेशन और आरोपी शिक्षकों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है।

कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने शिक्षक का नाम न लिखे जाने को लेकर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि “टीचर का नाम वकील खान है, आप नाम क्यों नहीं लिख रहीं?” वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई।

दूसरी ओर, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक यूजर ने लिखा कि “ये छोटे बच्चे हैं, ऐसे शब्द बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।” एक अन्य यूजर ने लिखा कि “जो कोई भी बच्चों की ओर आकर्षित होता है, वह सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

Updated on:

25 Feb 2026 06:06 pm

Published on:

25 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: ‘शादी के बाद खाना लॉलीपॉप… रानी बनाकर रखूंगा’, छात्राओं ने सुनाई टीचर की करतूत; कांग्रेस बोली- हैवान कहीं का

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

300 रुपये की घूस के लिए 20 हजार का जुर्माना, जेल भी जाएंगे इंजीनियर साहब, कोर्ट ने सुनाया फैसला

bihar news
पटना

'नीतीश कुमार को कुछ याद ही नहीं रहता' तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सीएम को घेरा, बोले- BJP के दबाव में…

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
पटना

राजस्थान में बिकी बिहार की बेटी! 2 लाख में खरीदी गई नाबालिग दुल्हन और फिर... पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

bihar news
पटना

सालगिरह का किया इंतजार… और फिर पत्नी के कर दिए 12 टुकड़े; कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Death penalty for three criminals in rape case of foreign woman
पटना

Video: फेरे से पहले चली गोली! जयमाला स्टेज पर दुल्हन को देखते ही प्रेमी ने मार दी गोली; खुशियां मातम में बदली

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.