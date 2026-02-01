Video Bhojpuri Holi Song: भोजपुरी होली सॉन्ग्स में पवन सिंह का दबदबा, खेसारी लाल की चमक पड़ी धीमी!

Bhojpuri Holi Songहोली के करीब आते ही होली के गाने से बाजार पूरी तरह से सज गया है। बड़े-बड़े सुपरस्‍टार सिंगर्स से लेकर छोटे कलाकारों तक के होली के गीत बाजार में बजने लगे हैं। मनोज तिवारी से लेकर सृष्‍ट‍ि भारती, अनुराग तिवारी के गाने के बीच पवन सिंह का 'सतरंगी सलवरवा' और खेसारी लाल यादव का गीत 'होली के बाद आके' बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों सुपरस्‍टार्स के फैंस इन गीतों को हिट-सुपरहिट से आगे ब्‍लॉकबस्‍टर बनाने में लगे हैं।