धार्मिक पर्यटन को रफ्तार: बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट की तर्ज पर बनेगा ‘शिव सर्किट’, आपस में सड़कों से जुड़ेंगे शिवधाम

प्रस्ताव का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, “MLAs की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य में एक ‘शिव सर्किट’ बनाने की योजना बना रही है। जिन शहरों में भगवान शिव के मशहूर मंदिर हैं, उन्हें बेहतर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इससे निश्चित रूप से राज्य में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।” जायसवाल ने कहा कि वह जल्द ही बिहार में उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे जहां भगवान शिव के पुराने मंदिर हैं और इन धार्मिक जगहों को सड़कों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। मंत्री ने कहा, “हम शिव सर्किट को डेवलप करने के लिए इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी और फ़ाइनेंशियल मदद के लिए केंद्र को भेजेंगे।”