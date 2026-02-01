धार्मिक पर्यटन को रफ्तार: बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट की तर्ज पर बनेगा ‘शिव सर्किट’, आपस में सड़कों से जुड़ेंगे शिवधाम

दिलीप जायसवाल। फोटो- बिहार बीजेपी सोशल साइट
बिहार में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक “शिव सर्किट” बनाया जायेगा। इसके तहत पुराने समय से भगवान शिव से जुड़े सभी धार्मिक मंदिरों और जगहों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस बात की जानकारी विधानसभा में राज्य सरकार ने बुधवार को दी। सड़क निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान यह घोषणा की। इस प्रस्ताव में NDA सहयोगी दलों के कई MLA ने भगवान शिव के खास मंदिरों वाले शहरों में बेहतर सड़कों और कनेक्टिविटी की मांग की थी। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव JD(U) MLA बिनय कुमार चौधरी और BJP, LJP(RV) और JD(U) समेत NDA के दूसरे सहयोगी दलों के अन्य लोगों ने रखा था।
प्रस्ताव का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, “MLAs की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य में एक ‘शिव सर्किट’ बनाने की योजना बना रही है। जिन शहरों में भगवान शिव के मशहूर मंदिर हैं, उन्हें बेहतर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इससे निश्चित रूप से राज्य में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।” जायसवाल ने कहा कि वह जल्द ही बिहार में उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे जहां भगवान शिव के पुराने मंदिर हैं और इन धार्मिक जगहों को सड़कों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। मंत्री ने कहा, “हम शिव सर्किट को डेवलप करने के लिए इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी और फ़ाइनेंशियल मदद के लिए केंद्र को भेजेंगे।”
उन्होंने कहा कि यह पहल बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट की तरह होगी, और इसका मकसद शिव मंदिरों से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को बचाना है। BJP MLA मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रपोज़्ड सर्किट उन ज़िलों को जोड़ेगा जहाँ बड़े शिव मंदिर हैं। उन्होंने कहा, “सर्किट उन ज़िलों को जोड़ेगा जहाँ शिव मंदिर हैं। इनमें मधुबनी में सिमरिया धाम, भागलपुर में कहलगांव, गया में बैजू धाम, सोनपुर और मुज़फ़्फ़रपुर शामिल हैं।” JD(U) के बिनय कुमार चौधरी और उपेंद्र प्रसाद ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि भगवान शिव से जुड़े धार्मिक स्थलों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि तीर्थयात्री बिना ज़्यादा परेशानी के ऐसे मंदिरों के दर्शन कर सकें।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुजफ्फरपुर में बाबा गरीब स्थान जैसे प्रमुख शिव मंदिरों को सोनपुर से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, जबकि कहलगांव और बटेश्वरस्थान से गुरुआ में बैजू धाम तक एक और सड़क बननी चाहिए ताकि तीर्थयात्री आसानी से यात्रा कर सकें, खासकर श्रावण के महीने में जब लाखों भक्त पूरे राज्य में शिव मंदिरों में पूजा करने आते हैं।
