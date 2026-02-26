‘एक जाति, एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा’, मांस-मच्छी की बिक्री पर रोक को लेकर आगबबूला हुए मुकेश सहनी

सहनी ने याद दिलाया कि जब वे मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार में व्यवस्थित मछली बाजार बनाने के लिए 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें हर साल 1,000 करोड़ रुपये निवेश कर राज्यभर में व्यवस्थित मछली और मांस बाजार स्थापित किए जाने थे। साथ ही कहते हैं, हम रोड पर मछली बेचने का शौक नहीं रखते। सरकार का काम है कि पहले व्यवस्थित बाजार बनाए जाएं। बाजार तैयार होने के बाद ही लोग मछली, मटन और चिकन बेचेंगे।