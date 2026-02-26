PM Modi: 28 फरवरी से 1 मार्च तक PM मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, CM स्टालिन का किला भेदने की चुनौती

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मदुरै में एक सरकारी समारोह के दौरान दक्षिणी रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, मोराप्पुर, बोम्मिडी, पोलाची, कराईकुडी, श्रीविल्लिपुथुर, चोलावंदन, तिरुवरूर और मनप्पराई में नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, दक्षिणी और पूर्वी कॉरिडोर में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से, तांबरम-मंगलुरु, कोयंबटूर-धनबाद, नागरकोइल-चारलापल्ली और रामेश्वरम-मंगलुरु सहित प्रमुख मार्गों पर नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।