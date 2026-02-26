26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

PM Modi: 28 फरवरी से 1 मार्च तक PM मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, CM स्टालिन का किला भेदने की चुनौती

PM Modi's visit to Tamil Nadu: पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाने वाले हैं। इस दौरान वह रैली को संबोधित भी करेंगे। यहां बीजेपी का AIADMK के साथ अलायंस है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 26, 2026

PM Modi,PM Modi in kerala,sabarimala,sabarimala temple,Kerala assembly polls,PM Modi on sabarimala gold loss, BJP in Kerala,

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया (Photo-IANS)

PM Modi's visit to Tamil Nadu: इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव है। बीजेपी असम में किला बचाने के साथ-साथ बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में स्टालिन का किला ढहाने के लिए पीएम मोदी भी तमिलनाडु में पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, तमिलनाडु और पुडुचेरी में केंद्र सरकार की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

दो दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को दो दिवसीय दौरे के लिए तमिलनाडु जाएंगे, जहां वे चेन्नई, मदुरै और पुडुचेरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे मदुरै में एम्स का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री शनिवार शाम को चेन्नई पहुंचेंगे और राजभवन में ठहरेंगे। 1 मार्च को वे पुडुचेरी जाएंगे, जहां वे एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

पुडुचेरी में अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरै के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वे तिरुप्पारनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों में से एक है और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है।

मदुरै में एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

मदुरै में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। यह दौरा दक्षिणी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार और विकास पहलों में तेजी लाने पर केंद्र के फोकस को रेखांकित करता है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मदुरै में एक सरकारी समारोह के दौरान दक्षिणी रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, मोराप्पुर, बोम्मिडी, पोलाची, कराईकुडी, श्रीविल्लिपुथुर, चोलावंदन, तिरुवरूर और मनप्पराई में नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, दक्षिणी और पूर्वी कॉरिडोर में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से, तांबरम-मंगलुरु, कोयंबटूर-धनबाद, नागरकोइल-चारलापल्ली और रामेश्वरम-मंगलुरु सहित प्रमुख मार्गों पर नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

NDA की सार्वजनिक सभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री इसके बाद में मदुरै में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। BJP ने तमिलनाडु में गतिविधियों की देखरेख के लिए तीन केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किया है। साथ ही, पार्टी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया है। वह 2021 में भी चुनाव प्रभारी थे।

गोयल के सामने बड़ी चुनौतियां

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने बड़ी चुनौतियां मुंह बाये खड़ी है। हालांकि, बिहार चुनाव में मिली जीत से पार्टी उत्साह से लबरेज है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के शीताकालीन सत्र के दौरान कहा कि हम साल 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन, शाह के बयान के बाद भी , तमिलनाडु में NDA अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है।

Updated on:

26 Feb 2026 01:32 pm

Published on:

26 Feb 2026 01:29 pm

Hindi News / National News / PM Modi: 28 फरवरी से 1 मार्च तक PM मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, CM स्टालिन का किला भेदने की चुनौती

