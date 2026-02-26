Rajya Sabha Election 2026: महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में फंसा पेंच, क्या शरद पवार के नाम पर मानेंगे उद्धव-राहुल? कौन-कौन हैं दावेदार

उधर, कांग्रेस ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर ‘वेट एंड वॉच’ की नीति अपनाई है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का मानना है कि सामूहिक निर्णय से पहले सहयोगियों को अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं को निजी तौर पर यह आशंका है कि यदि भविष्य में एनसीपी के दोनों गुटों में समझौता होता है, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का पाला बदलना पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस पवार की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकती है, लेकिन व्यापक समझौते के तहत एमएलसी चुनावों में समायोजन की मांग भी कर सकती है। कांग्रेस इस समर्थन के बदले विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों में अपने लिए जगह बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।