बिहार में 14,699 बच्चे हुए लापता, आधे अब भी गायब; बच्चा चोरी की अफवाहों पर पुलिस ने दी चेतावनी

सोशल मीडिया पर बिहार में बच्चा चोरी को लेकर चल रही चर्चा के बीच पुलिस मुख्यालय ने फर्जी सूचना देने और कार्रवाई की बात का निर्देश जारी करने के बाद वर्ष 2025 में गायब हुए बच्चों का आंकड़ा शेयर किया है। पटना पुलिस मुख्यालय की ओर से शेयर किए गए नंबर के अनुसार बिहार में पिछले वर्ष 2025 में कुल 14,699 बच्चे लपाता हुए थे। इनमें से 7,772 का पता लगा लिया गया है, और बाकी 6,927 बच्चों को ढूंढने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही कहा गया कि जिला अधिकारियों को पेंडिंग मामलों की पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले ही लौट आए हों, लेकिन जिला लेवल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हों।