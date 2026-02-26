26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘क्यों न आप पर ही केस किया जाए…’ NEET छात्रा केस में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, मुख्य आरोपी की बेल रिजेक्ट

कोर्ट ने NEET छात्रा केस के मुख्य आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस की ढीली जांच पर भी कड़ी नाराजगी जताई और जांच अधिकारियों को फटकार लगाई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 26, 2026

NEET Student Rape-Death Case | पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ी पुलिस (फ़ोटो- पत्रिका)

NEET Student Rape-Death Case: पटना के चर्चित NEET छात्रा रेप और मौत केस में गुरुवार को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े इस बेहद विवादित केस में जेल में बंद मनीष रंजन की बेल याचिका पर करीब एक घंटे तक बहस हुई, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और बेल याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाए और पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से तीखे सवाल भी किए।

जांच में लापरवाही पर कोर्ट के तीखे सवाल

बेल सुनवाई के दौरान पटना पुलिस की तरफ से सचिवालय SDPO-1 अन्नू कुमारी और CBI टीम मौजूद थी। कोर्ट ने जांच में देरी और सबूतों से संभावित छेड़छाड़ के लिए पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा, "जांच में अब तक इतनी लापरवाही क्यों दिखाई गई है? हालात को देखते हुए क्यों न आप (जांच अधिकारियों) पर ही केस दर्ज कर दिया जाए?"

कोर्ट ने जांच में देरी और शुरुआती स्टेज में सबूतों को सुरक्षित न रखने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने पूछा, "अगर जांच में लापरवाही पाई गई थी, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई?" क्या सबूतों को सुरक्षित रखने में कोई बड़ी चूक हुई थी?" मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होनी है।

43 दिनों से जेल में है मनीष

मनीष रंजन, जो उस बिल्डिंग का मालिक है जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता था, पिछले 43 दिनों से पटना की बेउर जेल में बंद है। पुलिस ने मनीष को छात्रा की मौत के तीन दिन बाद 14 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसके असर की वजह से उसे तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ के शक में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से वह जेल में है।

इन सवालों का जवाब ढूंढ रही CBI

मामला अब CBI के हाथ में है, और एजेंसी गहराई से पूरे केस की जांच कर रही है। CBI यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या छात्रा के साथ रेप हुआ था। अगर हुआ था, तो क्या हुआ था वह पटना में हुई या जहानाबाद में? अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था, तो क्या यह सहमति से था? क्या छात्रा का परिवार कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? पुलिस ने उन कपड़ों को लेने में देरी क्यों की जिन पर स्पर्म मिलने की बात कही जा रही थी? पुलिस ने संदिग्ध कपड़ों को तुरंत जब्त क्यों नहीं किया?

ये भी पढ़ें

जिस स्कूल में पढ़ी, उसी के डायरेक्टर से 17 साल तक अफेयर; 32 की शाइस्ता और 50 के राकेश की पूरी प्रेम कहानी
मुजफ्फरपुर
bihar news. muzaffarpur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

CBI

Updated on:

26 Feb 2026 02:11 pm

Published on:

26 Feb 2026 02:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘क्यों न आप पर ही केस किया जाए…’ NEET छात्रा केस में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, मुख्य आरोपी की बेल रिजेक्ट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘एक जाति, एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा’, मांस-मच्छी की बिक्री पर रोक को लेकर आगबबूला हुए मुकेश सहनी

राष्ट्रीय

बिहार में 14,699 बच्चे हुए लापता, आधे अब भी गायब; बच्चा चोरी की अफवाहों पर पुलिस ने दी चेतावनी

पटना

NEET छात्रा रेप-मौत केस: मनीष रंजन की जमानत पर आज फैसला, पीड़ित परिवार करेगा विरोध

पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड | patna hostel case | Patna NEET Student Death Case
पटना

बीच मंच पर सैंडल कांड! निशा उपाध्याय के 'रेट' वाले आरोप पर गोलू राजा का तंज- महिलाएं अब सिंगर कहाँ रहीं?

पटना

पीयू छात्रसंघ चुनाव: कड़ी सुरक्षा में अध्यक्ष उम्मीदवार आज रखेंगे अपनी बात, 5 मिनट में जीतना होगा छात्रों का दिल!

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.