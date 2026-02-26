सुहागरात के अगले ही दिन दुल्हन ने कर दिया कांड, बहाने से पति को ले गई कॉलेज और फिर…

जब दुल्हन काफी देर तक वापस नहीं आई, तो भानु परेशान होकर कॉलेज के अंदर गया। उसने वहां अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता न चलने पर वह टूट गया। थक-हारकर वह घर लौटा और अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। फिर दोनों परिवारों ने अपने-अपने तरीके से ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में, बुधवार को पुलिस स्टेशन में लिखकर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस अब दुल्हन और उसके प्रेमी सुजीत की तलाश कर रही है।