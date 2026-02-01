Viral Video: मौत से बस एक सेंकेंड दूर था रेल यात्री! RPF जवान ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी

यह घटना सुबह करीब 8:33 बजे हुई। 12819 ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर दो पर रुकी हुई थी। पैसेंजर सुकुमार लामा (35), जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ आनंद विहार जा रहे थे। ट्रेन रुकते ही वह पानी लेने के लिए नीचे उतरे, लेकिन ट्रेन चलने लगी। घबराहट में सुकुमार कोच नंबर S-6 का हैंडल पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच घिसटते चले गए।