रोहतास की शिवानी को प्रेमी ने जमुई में मारी गोली, बांका के जंगल में दफनाया; 3 महीने बाद घर से 430KM दूर मिला कंकाल

शिवानी के परिवार ने प्रिंस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। 13 जनवरी 2026 को पुलिस ने बांका में प्रिंस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन उसने गुनाह कबूल करने से मना कर दिया। पुलिस ने जब प्रिंस के दोस्त आदित्य को हिरासत में लिया और उसकी मोबाइल लोकेशन की जांच की, तो मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलने लगीं। बुधवार को जब पुलिस ने जंगल में एक निशान वाली जगह की खुदाई की, तो शिवानी का कंकाल मिला। तीन महीने बाद, लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी।