रोहतास की शिवानी को प्रेमी ने जमुई में मारी गोली, बांका के जंगल में दफनाया; 3 महीने बाद घर से 430KM दूर मिला कंकाल

लापता होने के 3 महीने बाद मिला छात्रा का कंकाल
Bihar News: बिहार के रोहतास की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा शिवानी कुमारी, जो तीन महीने से लापता थी, अपने घर से 430 किलोमीटर दूर बांका के जंगलों में 10 फुट गहरे गड्ढे में दफनाई हुई मिली। पुलिस जांच में पता चला कि शिवानी की हत्या उसके प्रेमी प्रिंस कुमार ने की थी, जो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड था।
रोहतास जिले के नोखा थाना इलाके के भटौली गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी और ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। 20 नवंबर 2025 को वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह पार्लर के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही है। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद हो गया, तो उसके घरवालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला।
शिवानी की मां को पहले से पता था कि उनकी बेटी का भोजपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार राय के साथ अफेयर चल रहा है। घरवालों के मुताबिक, शिवानी का आखिरी फोन कॉल यह बताने के लिए था कि प्रिंस उसे जबरदस्ती देवघर ले जा रहा है और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया।
पुलिस जांच के मुताबिक, प्रिंस और शिवानी पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थे। प्रिंस के रिश्तेदार रोहतास में रहते थे, जहां वे अक्सर मिलते थे और उनके रिश्ते गहरे हो गए। शिवानी लगातार प्रिंस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रिंस इसके लिए तैयार नहीं था। छात्रा के बढ़ते दबाव से तंग आकर प्रिंस ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया।
20 नवंबर को प्रिंस शिवानी को बहला-फुसलाकर अपनी कार में बैठाकर देवघर ले गया। जमुई जाते समय प्रिंस ने कार के अंदर शिवानी को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह सबूत मिटाने के लिए लाश को जमुई से 92 किलोमीटर दूर बांका ले गया। प्रिंस वहां फॉरेस्ट गार्ड था, इसलिए उसे इलाके की जानकारी थी। उसने अपने दोस्तों उमेश यादव और छोटू कुमार की मदद ली और शिवानी को कटोरिया थाना इलाके के कोडराटारी जंगल में 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया।
शिवानी के परिवार ने प्रिंस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। 13 जनवरी 2026 को पुलिस ने बांका में प्रिंस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन उसने गुनाह कबूल करने से मना कर दिया। पुलिस ने जब प्रिंस के दोस्त आदित्य को हिरासत में लिया और उसकी मोबाइल लोकेशन की जांच की, तो मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलने लगीं। बुधवार को जब पुलिस ने जंगल में एक निशान वाली जगह की खुदाई की, तो शिवानी का कंकाल मिला। तीन महीने बाद, लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी।
इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार राय (फॉरेस्ट गार्ड), उसके दोस्त आदित्य और लाश छिपाने में मदद करने वाले उमेश यादव व छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शिवानी के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अपने आखिरी कॉल में, शिवानी ने बताया था कि प्रिंस उसे जबरदस्ती देवघर ले जा रहा है और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
