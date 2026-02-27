बिहार: बेतिया में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 10 लोग जख्मी

बिहार के बेतिया में खाना बनाने के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह धमाका इतना तेज था कि आस पास के दुकानदारों को लगा कि कोई बम फटा है। धमाके की वजह से लगी आग पर काबू पाने में फायर बिग्रेड के जवानों को करीब आधे घंटे लग गए। यह घटना नगर पंचायत लौरिया के हनुमान चौक की है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक ठेले पर खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है की गैस के सिलेंडर में सुबह से ही गैस लीक कर रहा था। ग्राहकों के दबाव में दुकानदार ने उसे ठीक नहीं किया जो कि दिन में गैस सिलेंडर के गर्म होने की वजह से विस्फोट कर गया। सिलेंडर विस्फोट के दौरान आसपास लगभग 12–15 लोग खड़े थे। इनमें से 10 लोग सीधे आग की चपेट में आ गए। उनके कपड़ों में आग लग गई और कुछ लोग बुरी तरह जलकर जमीन पर गिर पड़े।