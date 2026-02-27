होली से पहले पटना में 6000 मुर्गियां की गई दफन, पोल्ट्री फार्म भी सील; अब कैसे होगी चिकन पार्टी?

बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो इन्फ्लूएंजा वायरस से होती है और मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों को भी इंफेक्शन का खतरा होता है। इसके लक्षणों में गले में खराश, खांसी, बुखार और सिरदर्द शामिल हैं। हालांकि, इंसान से इंसान में इंफेक्शन बहुत कम होता है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मेडिकल और जानवरों के डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। त्योहार के माहौल में कोई खलल न पड़े, इसके लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।