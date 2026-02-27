Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए आज से कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट



बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान न सिर्फ आंसर-शीट की जांच होगी, बल्कि प्राप्त अंकों की ऑनलाइन एंट्री भी साथ-साथ की जाएगी। मार्क्स पोस्टिंग के लिए अलग से कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि नंबर अपलोड करने में किसी तरह की देरी न हो। बोर्ड की कोशिश है कि पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से पूरी हो, जिससे रिजल्ट समय पर जारी किया जा सके। हालांकि बोर्ड ने अभी रिजल्ट की सटीक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मूल्यांकन की तय समयसीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं।