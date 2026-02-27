लव-जिहाद और धर्मांतरण पर सदन में हंगामा, BJP विधायक बोले- हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम

BJP के आक्रामक रुख के बीच, प्रभारी गृह मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नया कानून लाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर-कानूनी गतिविधि होती है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरकार अलग से धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, BJP विधायकों के भारी हंगामे और आंकड़ों को देखते हुए, स्पीकर ने सरकार को पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा करने का निर्देश दिया है।