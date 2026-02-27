Video: पटना जू के सफेद बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, Zoo प्रशासन पर बरसे लोग, सीएम से लगाई गुहार

जू प्रशासन के इस दावे को यूजर्स फर्जी बताते हुए लिखा कि, “टाइगर सिर्फ़ बिग कैट बन गया है...कुपोषण का मामला लगता है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “करप्शन 2 पैरों वाले या 4 पैरों वाले जानवरों में भेदभाव नहीं करता।” एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, “उसे खाने की ज़रूरत है। उसे अपने रहने की जगह की ज़रूरत है। उसे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। सच में दुख की बात यह है कि अब हमें इस बात पर हैरानी नहीं होती।”एक चौथे व्यक्ति ने लिखा, “मुझे ज़ू का कॉन्सेप्ट सच में पसंद नहीं है। यह किसी जानवर के रहने के लिए बहुत छोटी जगह है। नेशनल पार्क जैसा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है, कम से कम वे आज़ादी से घूम तो सकते हैं।”