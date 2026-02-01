Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत चुनाव होंगे पार्टी सिंबल पर? विधानसभा में उठी मांग, पढ़िए सरकार ने क्या कहा?

बिहार में अभी तक गैर-दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होता है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में अभी गैर दलीय व्यवस्था है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि के पदों पर खड़े होने वाले प्रत्याशी किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। बल्कि उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अलग-अलग स्वतंत्र चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। मतपत्र या ईवीएम पर किसी भी राजनीतिक दलों के नाम अंकित नहीं होते हैं। हालांकि, विभिन्न पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन जरूर किया जाता है। मगर वे प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल करते हैं।