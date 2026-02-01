27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत चुनाव होंगे पार्टी सिंबल पर? विधानसभा में उठी मांग, पढ़िए सरकार ने क्या कहा?

बिहार में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद का चुनाव नवंबर 2026 में संभावित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 27, 2026

पंचायत चुनाव (फ़ोटो-AI)

Bihar Panchayat Elections 2026 बिहार में इस साल के अन्त में होने वाले पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल करवाने का मांग पर नीतीश सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर सभी लोग चाहें तो इस पर विचार किया जा सकता है। दरअसल, बजट सत्र के अन्तिम दिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने अपनी ही सरकार से मांग किया कि बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर अर्थात पार्टी के आधार पर कराए जाएं।

पंचायत चुनाव होंगे पार्टी सिंबल पर?

पूर्णिया जिले के बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने शुक्रवार विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इस वर्ष के अन्त में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग की। इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के आधार पर कराए जाते हैं। दलीय आधार से पंचायत चुनाव कराने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। लेकिन, सभी लोगों की इसपर सहमति बनती है तो इस दिशा में विचार किया जा सकता है।

पंचायत चुनाव में छह माह शेष

मंत्री दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दल और आम जनता की इसपर सहमति बनती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। मंत्री के जवाब पर बीजेपी विधायक ने दूसरे राज्यों का उधाहरण देते हुए कहा कि जिला परिषद, मुखिया आदि के चुनाव वहां पर दलीय आधार पर होते हैं। इसलिए सरकार बिहार में भी इस दिशा में विचार करे और सभी राजनीतिक पार्टियों से इसपर विचार विमर्श कर आगामी पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर कराने की दिशा में उचित फैसला ले। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी बिहार पंचायत चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा समय बचा है।

बिहार गैर-दलीय आधार पर होता है चुनाव

बिहार में अभी तक गैर-दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होता है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में अभी गैर दलीय व्यवस्था है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि के पदों पर खड़े होने वाले प्रत्याशी किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। बल्कि उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अलग-अलग स्वतंत्र चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। मतपत्र या ईवीएम पर किसी भी राजनीतिक दलों के नाम अंकित नहीं होते हैं। हालांकि, विभिन्न पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन जरूर किया जाता है। मगर वे प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल करते हैं।

बिहार में नवंबर में हो सकते हैं चुनाव

बिहार में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद का चुनाव नवंबर 2026 में संभावित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

राज्यसभा चुनाव 2026: उपेंद्र कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी ने भी ठोका दावा, एनडीए में एक सीट को लेकर खींचतान तेज
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

27 Feb 2026 08:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत चुनाव होंगे पार्टी सिंबल पर? विधानसभा में उठी मांग, पढ़िए सरकार ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: बेतिया में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 10 लोग जख्मी

पटना

Video: पटना जू के सफेद बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, Zoo प्रशासन पर बरसे लोग

पटना

धर्म परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और लव जिहाद... आखिरी दिन बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा

bihar news, bihar vidhan sabha
पटना

होली पर कैसे होगी चिकन पार्टी? पटना में 6000 मुर्गियां की गई दफन; पोल्ट्री फार्म भी सील

bird flu, holi party
पटना

Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए आज से कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar Board 12th Result
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.