Rajya Sabha Election: इन 7 विधायकों पर टिका है बिहार की 5वीं सीट का पूरा गणित, किसे देंगे समर्थन?

यह चुनाव तेजस्वी यादव के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद, राज्यसभा सीट जीतना उनकी सियासी साख के लिए बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में, महागठबंधन के साथी आईपी गुप्ता ने हाल ही में हैदराबाद का दौरा किया और असदुद्दीन ओवैसी के साथ स्टेज शेयर किया। गुप्ता ने कहा, "मैं AIMIM को महागठबंधन के करीब लाना चाहता हूं ताकि राज्यसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके।" हालांकि, ओवैसी को साथ लाना इतना आसान नहीं है। तेजस्वी ने चुनाव के दौरान AIMIM की की कोशिशों के बाद भी ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया था।