27 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी ने कैसे दिया 24 करोड़ का चंदा? आरजेडी MLC ने जदयू से पूछा सवाल

जेडीयू और आरजेडी के बीच बजट सत्र के अन्तिम दिन शुक्रवार को सदन में बहस की शुरुआत नीरज कुमार की ओर से आरजेडी पर शराब माफिया से फंडिंग लेने से हुई। नीरज कुमार ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी पश्चिम बंगाल की शराब कंपनी से चंदा लिया, आरजेडी ने यह सब तब किया जब बिहार में शराबबंदी लागू है। आरजेडी ने इसके बाद भी शराब कंपनियों से पैसा वसूल लिया। इस पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि, “मेरा मुंह मत खुलवाइए.” फिर उन्होंने किंग महेंद्र का नाम लिया और कहा, “हम बोलते हैं किंग महेंद्र से निन्यानवे लाख रुपया जेडीयू प्रत्येक महीना लेते रही। इसपर सदन में दोनों के बीच काफी देर तक नोक झोक होती रही। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सुनील सिंह का यह बयान वीडियो में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।