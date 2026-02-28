1 लाख का इनामी, 28 केस और तेजस्वी का करीबी; एनिवर्सरी पर गिरफ्तार देवा गुप्ता को STF ने चंद घंटों में क्यों छोड़ा?

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, बिहार STF टीम ने राजधानी के पाटलिपुत्र थाना इलाके में स्थित राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट 301 और 303 में छापा मारा। वहां से टीम ने मोतिहारी के कुख्यात क्रिमिनल और RJD नेता देवा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक से, उस दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी। देवा गुप्ता को सिर्फ़ एक क्रिमिनल के तौर पर ही नहीं, बल्कि मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और तेजस्वी यादव के करीबी के तौर पर भी जाना जाता है।