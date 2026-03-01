पटना मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर: पुलिस की घेराबंदी देख गोलियां चलाने लगा शार्पशूटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

पटना सिविल कोर्ट में 27 जनवरी 2026 की सुबह पिस्टल लेकर घुसने के दौरान एक अपराधी पीयूष गिरफ्तार हो गया था। जबकि उसका एक साथ कोर्ट परिसर में प्रवेश करने में सफल रहा था। पीयूस ने पुलिस को बताया था कि हम लोगों को वैशाली का रहने वाला अमित अपना मोटरसाइकिल से यहां पर लाया था। अमित कोर्ट में एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस ने उक्त सूचना के बाद कोर्ट परिसर में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। इधर, अमित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दिया। लेकिन, वह बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाया करता था। आज (रविवार) पुलिस को गुप्त सूचना मिली की अमित मरीन ड्राइव से होकर वह पटना से कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने इसको लेकर अपना जाल फैला दिया। इसी क्रम में पुलिस ने जब अमित को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह जख्मी हो गया।