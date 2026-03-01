1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर: पुलिस की घेराबंदी देख गोलियां चलाने लगा शार्पशूटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

पटना के मरीन ड्राइव पर पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी अमित जख्मी हो गया है। इलाज के लिए उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 01, 2026

पटना मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर

पटना के मरीन ड्राइव पर अपराधी और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर में शार्प शूटर अमित जख्मी हो गया है। अमित के पैर में गोली लगी है। जख्मी अपराधी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अमित वैशाली का रहने वाला है। अमित का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। घटनास्थल से पुलिस को पिस्टल मिला है। पुलिस घटनास्थल को बैरिकेड कर अपनी जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई है।

बड़ी साजिश नाकाम

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अमित पटना में एक बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने पहुंचा था। लेकिन, इसकी सूचना मिल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुबोध सिंह ने पटना के बेऊर जेल में बंद रौशन उर्फ तात्या की हत्या करने के लिए अमित को सुपारी दिया था। अमित इस घटना को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर लिया था। सूत्रों के अनुसार रौशन को कोर्ट पेशी के दौरान मरीन ड्राइव पर हत्या करने की साजिश रची थी। लेकिन, घटना से पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और पुलिस ने घेराबंदी कर अमित को गिरफ्तार कर ली।

पुलिस को देखते फायरिंग

पुलिस ने अमित को घेराबंदी कर उसको जब मरीन ड्राइव पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो अमित ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाया। जिसमें अमित जख्मी हो गया। अमित के पैर में गोली लगी है। अमित उर्फ नीतीश मूल रूप से वैशाली का रहने वाला है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

अमित ऐसे फंसा पुलिस के जाल में

पटना सिविल कोर्ट में 27 जनवरी 2026 की सुबह पिस्टल लेकर घुसने के दौरान एक अपराधी पीयूष गिरफ्तार हो गया था। जबकि उसका एक साथ कोर्ट परिसर में प्रवेश करने में सफल रहा था। पीयूस ने पुलिस को बताया था कि हम लोगों को वैशाली का रहने वाला अमित अपना मोटरसाइकिल से यहां पर लाया था। अमित कोर्ट में एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस ने उक्त सूचना के बाद कोर्ट परिसर में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। इधर, अमित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दिया। लेकिन, वह बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाया करता था। आज (रविवार) पुलिस को गुप्त सूचना मिली की अमित मरीन ड्राइव से होकर वह पटना से कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने इसको लेकर अपना जाल फैला दिया। इसी क्रम में पुलिस ने जब अमित को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह जख्मी हो गया।

ये भी पढ़ें

बिहार में 14,699 बच्चे हुए लापता, आधे अब भी गायब; बच्चा चोरी की अफवाहों पर पुलिस ने दी चेतावनी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Mar 2026 09:00 am

Published on:

01 Mar 2026 08:16 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर: पुलिस की घेराबंदी देख गोलियां चलाने लगा शार्पशूटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव: NSUI का कब्जा, शांतनु अध्यक्ष और खुशी बनी महासचिव

पटना

होली के अवसर पर आखिर क्यों बिहार में हाई अलर्ट? अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात, जानिए वजह…

bihar police
पटना

'जेल काफी नहीं, लालू यादव की संपत्ति…', IRCTC केस में राजद सुप्रीमो पर बरसे नीरज कुमार

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना

तेज प्रताप के प्रत्याशी रिंकल यादव को टांगकर ले गई पुलिस, बैलेट पेपर को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा

PUSU Election 2026
पटना

आधी रात शादीशुदा प्रेमिका ने मिलने के लिए घर बुलाया, सुबह कमरे से निकली दिव्यांग प्रेमी की लाश

bihar news, bihar crime news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.