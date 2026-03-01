9 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… देश की सबसे तेज रो-रो सेवा शुरू, जानें रूट और किराया

बता दें कि मुंबई से अलीबाग के बीच रो-रो सेवा पहले से चल रही है। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जल परिवहन को विजयदुर्ग तक विस्तारित किया गया है। आने वाले समय में इस सेवा को रत्नागिरी, रायगढ़ और अन्य राज्यों तक जलमार्ग के जरिए जोड़ने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से तटीय पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।