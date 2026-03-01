1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

9 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… देश की सबसे तेज रो-रो सेवा शुरू, जानें रूट और किराया

Mumbai to Vijaydurg M2M Ferry details: मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 01, 2026

Mumbai to Vijaydurg M2M Ferry

मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवा शुरू (Photo: X/@NiteshNRane)

मुंबई से विजयदुर्ग के लिए बहुप्रतीक्षित रो-रो फेरी सेवा आज (1 मार्च) से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने मुंबई के भाऊचा धक्का से एम2एम फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। यह देश की सबसे तेज बोट सेवा है, जो मुंबई से विजयदुर्ग तक की यात्रा 6 से 7 घंटे में पूरी कर लेगी।

मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुंबई से कोंकण बोट से सफर वाली यह परियोजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव उस समय रखी गई थी जब मुख्यमंत्री के पास 2014 से 2019 के बीच बंदरगाह विभाग की जिम्मेदारी थी। इसका पहला रूट मुंबई से विजयदुर्ग है।

मार्च में 16 फेरे, इतना होगा किराया?

जानकारी के मुताबिक, मार्च महीने में इस मार्ग पर कुल 16 फेरे निर्धारित किए गए हैं। मुंबई से विजयदुर्ग के लिए 4, 7, 11, 14, 18, 21 और 25 मार्च को बोट सेवा संचालित होगी। वहीं विजयदुर्ग से मुंबई के लिए 5, 8, 12, 15, 19, 22 और 26 मार्च को बोट सेवा उपलब्ध रहेगी।

किराए की बात करें तो इकोनॉमी श्रेणी के लिए 2,500 रुपये, प्रीमियम इकोनॉमी के लिए 4,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोपहिया वाहन ले जाने के लिए 1000 रुपये, साइकिल के लिए 600 रुपये और चारपहिया वाहन के लिए 6,000 रुपये किराया तय किया गया है।

क्या है आगे का प्लान?

बता दें कि मुंबई से अलीबाग के बीच रो-रो सेवा पहले से चल रही है। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जल परिवहन को विजयदुर्ग तक विस्तारित किया गया है। आने वाले समय में इस सेवा को रत्नागिरी, रायगढ़ और अन्य राज्यों तक जलमार्ग के जरिए जोड़ने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से तटीय पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

रो-रो फेरी सेवा एक आधुनिक जल परिवहन प्रणाली है, जो यात्रियों को अपने वाहनों (कार, बाइक, बस, ट्रक) के साथ सीधे जलमार्ग के जरिए जहाज पर सवार होने और उतरने की सुविधा देती है। इसमें विशेष रैंप लगे होते हैं, जिससे वाहन आसानी से अंदर आ-जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Mar 2026 12:58 pm

Published on:

01 Mar 2026 12:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 9 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… देश की सबसे तेज रो-रो सेवा शुरू, जानें रूट और किराया

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्दे पर पहली बार इस भारतीय अभिनेत्री ने पहनी बिकिनी, नवाबों के खानदान में हुई शादी

First Indian Actress To Wear Bikini
बॉलीवुड

Israel-Iran War जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह

US-ईरान जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह
मनोरंजन

Iran Israel War: युद्ध के बीच दुबई में है KRK की फैमिली, फोटो पोस्ट कर लिखा- ‘भगवान उन्हें सलामत रखे’

KRK Family in Dubai
बॉलीवुड

नागपुर में बड़ा हादसा: SBL एनर्जी प्लांट धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17, NDRF मौके पर

Nagpur SBL Energy Company Blast
मुंबई

जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मंज म्यूजिक, लंदन हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, मांगी जा रही सलामती की दुआ

जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मंज म्यूजिक, लंदन हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, मांगी जा रही सलामती की दुआ
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.