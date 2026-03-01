नागपुर में बड़ा हादसा: SBL एनर्जी प्लांट में धमाके से मची चीख-पुकार, 15 की मौत, 18 गंभीर

हैरानी की बात यह है कि राउलगांव का यह इलाका पहले भी ऐसे ही धमाकों का गवाह रहा है। ठीक एक साल पहले 16 फरवरी को इसी क्षेत्र के कोतवालबद्दी में स्थित 'एशियन फायर वर्क्स' कंपनी में भी बड़ा विस्फोट हुआ था। तब चार मजदूर चपेट में आये थे, जिनमें से दो की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे इन हादसों से नागपुर में मौजूद विस्फोटक कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।