Israel-Iran War जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह

इतना ही नहीं, विष्णु मंचू ने अपने पोस्ट में लिखा, "आज रात दुबई में परिवार से मिलने आया हूं। आसमान में मिसाइलें दिख रही हैं। तेज आवाजों से हमारा घर हिल गया और मेरी बेटी आयरा बहुत डर गई है। मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कोई बच्चा भी अपनी छत के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते-सुनते बड़ा न हो।" उन्होंने आगे लिखा, "आम लोगों की सुरक्षा के लिए यूएई की रक्षा बलों का शुक्रगुजार हूं। ऐसे समय हमें जिंदगी की नाजुकता का एहसास होता है। मैं ताकत और शांति की कामना करता हूं, हर हर महादेव।"