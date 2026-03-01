Iran Israel War: युद्ध के बीच दुबई में है KRK की फैमिली, फोटो पोस्ट कर लिखा- ‘भगवान उन्हें सलामत रखे’

फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार, कमाल आर खान की वाइफ का नाम अनीता कुमार हैं, जो शादी के बाद से आयशा कमाल खान के नाम से जानी जाती हैं। बता दें कि लगभग 4 साल पहले अप्रैल 2022 में केआरके ने पब्लिक्ली अपनी वाइफ अनीता के बारे में बात की थी। उस दौरान कमाल खान ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि कई लोग मेरी वाइफ के बारे में मुझसे पूछते हैं। मेरी पत्नी मंबुई के बांद्रा में पली बढ़ी हैं। उनका नाम अनीता कुमार है. मेरे बच्चे हाइयर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में सिर्फ उनकी वजह से गए हैं क्योंकि वह भी बहुत पढ़ी-लिखी हैं। इसलिए वह बच्चों की पढ़ाई के लिए 24 घंटे उनके पीछे पड़ी रहती हैं।" जानकारी के लिए बता दें कि कमाल आर खान के बच्चों का नाम फैसल कमाल खान और बेटी का नाम फराह कमाल खान है।