पर्दे पर पहली बार इस भारतीय अभिनेत्री ने पहनी बिकिनी, नवाबों के खानदान में हुई शादी

First Indian Actress To Wear Bikini: भारतीय सिनेमा का इतिहास कई ऐसे पलों से भरा हुआ है जिन्होंने समय के साथ समाज की सोच को भी बदलने का काम किया। 60 के दशक में एक ऐसा ही ऐतिहासिक मोड़ आया, जब एक अभिनेत्री ने परंपरागत छवि से बाहर निकलकर पर्दे पर ऐसा साहसिक कदम उठाया, जिसने बॉलीवुड में ग्लैमर और महिला अभिव्यक्ति की नई परिभाषा लिख दी। यह अभिनेत्री थीं शर्मिला टैगोर, जिनकी फिल्म 'एन ईवनिंग इन पेरिस' आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित अध्यायों में गिनी जाती है।